Ha appeso il camice al chiodo dopo 40 anni di servizio, ma non per questo cesserà il suo impegno. Il volontariato potrà essere in futuro la sua nuova "missione", che tra l’altro ha sempre coltivato.

Il medico Michele Carbone appende il camice al chiodo

Il medico di famiglia di Cologno Monzese Michele Carbone ha cessato la sua attività lunga quattro decenni, trascorsi tra il suo ultimo studio in via Cavour e i precedenti in corso Roma e via Milano. Il dottore è andato in pensione, non prima di salutare i suoi pazienti che in questi ultimi giorni di attività non hanno fatto mancare messaggi di stima e ringraziamento. Attestati ricambiati da Carbone:

Sono la riprova di come abbiano apprezzato l’impegno profuso.

Un impegno tra salute, politica e volontariato

Non solo salute. Il colognese ha trascorso più di un decennio tra i banchi del Consiglio comunale di Cologno nelle fila di Rifondazione comunista. Aveva tentato un ritorno nell’Assise in occasione delle elezioni comunali del settembre 2020, candidandosi con Sinistra Alternativa. Ma invano. Ma il suo impegno non finirà con il pensionamento: