"Sosteniamo le donne iraniane", incontro a Inzago

Domani, giovedì 3 novembre 2022, nell'auditorium del centro De Andrè in via Piola a Inzago, si terrà l'incontro per sostenere diritti e libertà delle donne iraniane.

Focus sulle donne iraniane a Inzago

L'appuntamento al centro De Andrè è alle 21 di domani, giovedì 3 novembre 2022. Ci sarà la testimonianza di donne iraniane del Gruppo attivista toghether for Iran.

Diversi gli interventi previsti: Diana De Marchi, coordinatrice Donne democratiche Lombardia e consigliera di Città metropolitana, Marina Coppo, presidente Acli della zona Est Martesana, Hassibi Parvaneh, responsabile Casd (Centro ascolto e soccorso donna) dell'Asst Santi Paolo Carlo presidio San Carlo, Mina Facchi, di Donne democratiche Milano metropolitane e Martesana nonché coordinatrice del Circolo scuola Don Milani.

Sono previste altre riflessioni proposte da attiviste e rappresentanti politiche della zona.