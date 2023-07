Sofia Carminati è la "miss" più bella di Trezzo sull'Adda

Uno dei più bei volti di "Miss Italia" è qui in Adda Martesana. La giovane Sofia Carminati, di Trezzo sull'Adda, infatti, si è aggiudicata un posto alle fasi finali del concorso di bellezza "Miss Italia Lombardia", arrivando seconda al "Miss summer experience".

Uno dei volti più belli d'Italia viene da Trezzo

E' Sofia Carminati a tenere alta la bendiera dell'Adda Martesana al concorso di bellezza "Miss Italia", aggiudicandosi un eccellente secondo posto nella tappa del tour del concorso nazionale denominata "Miss summer experience".

Ha solo 18 anni, ma ha già ben chiari i suoi obiettivi. E' alta 1,76 metri, non ha nulla da invidiare alle modelle più conosciute coi suoi capelli castani e occhi scuri. È una studentessa, frequenta il liceo della Scienze umane con indirizzo economico sociale.

Ha deciso di intraprendere il percorso di "Miss Italia" per diventare più sicura di sé e prendere confidenza nell'esporsi anche di fronte a un pubblico.

"Miss summer experience"

Nella tappa del tour ha ottenuto un prestigioso secondo posto su una ventina di concorrenti, dietro soltanto alla prima miss Valeria Corna, proveniente dalla bergamasca.

Si è trattato di un assaggio di concorso dal sapore di estate, complice un’atmosfera che ha catapultato le ragazze in un’esclusiva località di "mare", il Summer Experience Club di Stezzano, una vera e propria spiaggia privata sul tetto dell’Hotel Mercure in via Boito.

Una sorta di fuga dalla città, un'occasione per evadere da questa rovente estate che ha dato la possibilità alle ragazze provenienti da tutta la Lombardia di partecipare alla selezione regionale.

Frenesia sin dalle 15 con l’arrivo delle nuove iscritte, che prima della selezione serale hanno preso

parte alla fase dei casting. Al termine sono state promosse nove ragazze che si sono unite a quelle già idonee e successivamente hanno effettuato le prove in vista dello spettacolo e un corso di portamento.

Insieme a Carminati e Corna, accederanno di diritto alle fasi finali Rachele Gelpi e Giulia Montemagno, rispettivamente di Bonate Sopra e Settimo milanese. E con loro Matilde Farruggia e Laura Bevilacqua, di Castiglione Olona e Monza (seste a parimerito).