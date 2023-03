Siccità, vertice in Regione: "Necessario posticipare la stagione irrigua"

Mancano due miliardi di metri cubi d'acqua. E' quanto è emerso oggi, giovedì 30 marzo 2023, al vertice che si è tenuto a Palazzo Pirelli sulla crisi idrica in Lombardia. Rispetto alle riserve idriche medie del periodo, che storicamente sono intorno ai 3,4 miliardi di metri cubi di acqua, oggi ne sono disponibili solo 1,4 miliardi. Il deficit di acque a livello regionale è ai massimi storici.

Il deficit è oggi del 57%, in linea allo scorso anno. Al tavolo permanente regionale erano presenti fra gli altri, il presidente della Regione, Attilio Fontana, l'assessore con delega all'Utilizzo della ricorsa idrica, Massimo Sertori, l'assessore all'Agricoltura e Sovranità alimentare, Alessandro Beduschi, e l'assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione, oltre a tutte le associazioni di categoria del mondo irriguo e agricolo.

Tutti sono stati concordi con i vertici regionali nel rinviare l'avvio della stagione irrigua e proseguire nello stoccaggio di risorsa. Così il presidente Fontana:

Poco lusinghiere le previsioni dell'assessore Sertori:

A tal fine è stata chiesta la collaborazione dì tutti i soggetti produttivi per gestire al meglio l'acqua disponibile.

Tutti gli investimenti andranno portati avanti in sinergia con il Governo. Da ultimo bisognerà avviare una serie di interventi e aiuti al comparto dell'agricoltura , sia per i sistemi irrigui, che per le tipologie di cultura.

Fin qui le manovre immediate per affrontare la stagione irrigua che si prospetta problematica. Ci sono poi una serie di interventi a medio lungo termine che risultano fondamentali, tra questi alcuni già in itinere come il cantiere paratie del lungolago di Como e le opere di bypass lago di Idro.

Il posticipo della stagione irrigua è visto proprio nell'ottica di un risparmio dell'acqua. Così Beduschi:

La decisione è presa con l'intento di risparmiare acqua e razionalizzarne l'uso in vista delle prossime decisive settimane. Preso atto della situazione, si è scelto di agire con la massima razionalità e con la trasparenza data dal confronto continuo con le organizzazioni agricole, che hanno condiviso in questi giorni la strategia regionale.

Accanto a questi provvedimenti si deve però affiancare la pianificazione per il domani, fatta di investimenti per razionalizzare l'uso dell'acqua in tutti gli ambiti e per favorire soluzioni innovative per la bacinizzazione, l'infrastrutturazione e per la progressiva introduzione di tecniche innovative per l'utilizzo nei campi, sostenendo in questa transizione le nostre aziende agricole.