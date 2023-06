Semafori "macina multe" di Brugherio, si cambia: basta valanga di verbali per lo scavallo di corsia

Saliti alla ribalta delle cronache per l’altissimo numero di multe, per i semafori di Brugherio dotati di rilevatori automatici di infrazioni si sta avvicinando un cambio di rotta.

Semafori "macina multe" di Brugherio, si cambia

Non solo per quelli che si trovano su viale Lombardia, ma anche per gli altri sparsi in altri incroci della città. La Giunta guidata dal sindaco Roberto Assi (rispettando uno dei punti inseriti nel programma elettorale del centrodestra) ha infatti approvato nei giorni scorsi le linee guida che sanciranno una "rivoluzione" che di fatto lascerà alle spalle le scelte (parecchio discusse) che aveva preso la passata Amministrazione Troiano.

Il conto alla rovescia per il giallo (che sarà allungato)

Come prima cosa, il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Mariele Benzi ha dato mandato agli uffici comunali di acquistare i countdown, dispositivi luminosi che saranno installati (entro il prossimo mese di luglio) in tutti gli otto impianti semaforici dotati di telecamere e che riporteranno il conto alla rovescia della durata del giallo. Quest’ultimo, inoltre, sarà allungato, passando dagli attuali 3,9 secondi a 5 tondi. Così da rendere più agevole il passaggio dei veicoli che si approssimeranno agli incroci.

Addio infrazioni automatiche per lo scavallo di corsia

Per i semafori in viale Lombardia, agli incroci con le vie Vittorio Veneto-Monza e De Gasperi-Sauro, si dirà addio alle infrazioni automatiche per il famigerato scavallo di corsia. A meno che i veicoli in transito non oltrepassino completamente o di molto la linea, compromettendo così la sicurezza stradale. Addio, quindi, ai verbali per quegli automobilisti che invadevano la corsia di svolta a sinistra di pochissimi centimetri, magari per sorpassare un velocipede in procinto di svoltare. Anche in questo caso, la nuova "era" scatterà nelle prossime settimane.

Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta della Martesana in edicola e nell'edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc da sabato 24 giugno 2023.