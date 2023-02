Scolaresche in visita a Trezzo Sull'Adda per studiare... il modello Nizzola

Le delegazioni di sette scuole, provenienti dalla Toscana, dall’Umbria e dalla Liguria, in visita all'Istituto tecnico Jacopo Nizzola di Trezzo sull'Adda. Sono rimaste in città tre giorni, dal 15 al 17 febbraio 2023, per partecipare a una serie di laboratori all'interno del plesso di via Nenni e visitare il territorio dell'Adda Martesana.

Studenti e insegnanti a lezione del modello Nizzola

Sono ripartite ieri, venerdì 17 febbraio, le delegazioni di studenti degli istituti superiori Vespucci-Colombo di Livorno, Marco Polo di Cecina, Carducci-Volpa-Pacinotti di Piombino e Foresi-Brignetti di Portoferraio, degli istituti commerciali Micheli-Bolognesi di Livorno e Marassi di Genova, oltre al tecnico Giano di Giano Bastardo, in provincia di Perugia: una cinquantina di ragazzi in tutto, arrivati mercoledì in città per conoscere i colleghi del Nizzola e il territorio dell’Adda Martesana.

La bella iniziativa è stata resa possibile grazie al progetto «Teams for Steam», acronimo di Science technology engineering art and mathematics, che raccoglie tutte queste scuole con l’obiettivo di condividere modalità di didattica e laboratori di alto livello in favore degli studenti.

Nel corso della tre giorni, i ragazzi del Nizzola hanno fatto da ciceroni, accompagnando i visitatori in alcuni laboratori tecnologici, tra cui quello di stampa 3d, di robotica, di realtà aumentata e di disegno Autocad, oltre a quello di inglese «metodo Callan», quello di matematica applicata, quello di spettacolo, di cucina e quello di preparazione alle gare di dibattito. Giovedì spazio anche a una visita "sul campo", alla centrale Taccani e al castello Visconteo.

Al Nizzola per capire i vantaggi della Dada

Tra le tante iniziative e i diversi progetti messi in campo dal Nizzola in questi ultimi anni c'è sicuramente la Dada, acronimo di Didattica per ambienti di apprendimento. A presentarlo, il professor Paolo Coluccio:

Diversi studi hanno accertato come l’attenzione degli studenti cali col trascorrere delle ore trascorse tra i banchi di scuola - ha spiegato - In molti non ci credevano, ma è stato provato che far muovere gli studenti ogni due ore può portare enormi benefici: alza la soglia dell’attenzione e addirittura la mantiene più a lungo nel tempo. Da qui l’idea di trasformare la scuola di una vera e propria High School americana: i professori restano in classe, mentre gli studenti si muovono da un edificio all’altro per seguire la lezione successiva. Il problema è stato farlo capire al corpo docente, i ragazzi invece hanno accolto tutto questo con entusiasmo: ancora una volta si sono dimostrati migliori di noi adulti».