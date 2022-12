Regione Lombardia: "Ricordiamo che i vaccini sono importanti"

Dal 12 novembre al 4 dicembre oltre 700mila dosi di vaccino somministrate in Lombardia: anti Covid, antinfluenzale e contro il pneumococco. Non solo le fasce fragili ma anche i giovanissimi si sono presentati agli open day.

Bertolaso: "Ricordiamo che i vaccini sono importanti"

Dal 12 novembre al 4 dicembre in Lombardia sono state effettuate 779.650 somministrazioni di vaccino. Tra queste 221.758 (28%) sono anti-Covid, 529.933 (68%) antinfluenzale e 27.959 (4%) anti-pneumococco.

"Come ho già avuto modo di dire la vaccinazione è sempre raccomandata e quest'anno, vista la virulenza dell'influenza lo è ancora di più - ha commentato l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso - E' una forma di protezione che abbiamo volutamente deciso di estendere gratuitamente a tutti i lombardi proprio per provare a prevenire le forme più serie".

Nei centri vaccinali regionali, durante i quattro open day, sono state 157.490 le dosi somministrate: 109.074 Antiflu, 42.445 Covid e 5.971 altri vaccini. Di questi ultimi, 4.065 sono stati effettuati nel recente week-end presso l'Ats di Milano nella giornata dedicata alla vaccinazione ai bambini e adolescenti. Più nel dettaglio: 2.300 ragazzi sono stati vaccinati per difterite-tetano-pertosse e polio e 1.400 per la meningite.

Medici, farmacisti e pediatri in campo

In media, dal 12 novembre al 4 dicembre, sono stati effettuati 33.898 vaccini. Il 15 novembre è il giorno che ha registrato maggiori somministrazioni, 54.297. Nella settimana compresa tra il 28 novembre e il 4 dicembre sono stati somministrati invece 71.093 vaccini antiCovid, tra questi 33.495, circa il 47% sono stati effettuati in farmacia. Per quanto riguarda il vaccino Antiflu, 63.836 iniezioni, circa il 50% del totale 128.708 è stato somministrato dai medici di medicina generale.