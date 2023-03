La pila di immondizia lasciata nella zona industriale di Grezzago ha attirato l'attenzione degli agenti, che sono prontamente intervenuti.

Ha ripulito casa e cantina e lasciato tutto per strada

Ha ripulito casa e cantina ma, anziché portare i quaranta sacchi pieni di immondizia in discarica come avrebbe dovuto, li ha lasciati in via Liguria, nella zona industriale di Grezzago.

I rifiuti domestici sono stati abbandonati nei giorni scorsi, destando l’attenzione dei passanti e degli agenti della Polizia Locale guidati dal comandante Stefano Rossi.

Gli accertamenti, effettuati anche attraverso le telecamere di sorveglianza presenti in zona che hanno ripreso l’arrivo del furgone utilizzato per il trasporto, hanno portato a identificare il proprietario della spazzatura, un rumeno 40enne residente in paese, che ha ammesso la sua colpa.

Per lui, oltre alla sanzione di trecento euro, è scattato l’obbligo di ripristino del luogo. Mercoledì 8 marzo 2023 ha quindi dovuto ripulire l’area che aveva insozzato.

La zona industriale è stata più volte utilizzata per abbandonare pattumiera o laterizi, motivo per cui gli agenti la tengono costantemente monitorata.