Nuovo sciopero dei lavoratori Verti (con presidio in Regione) per dire "no" ai 175 esuberi. Una delegazione di dipendenti della compagnia assicurativa con sede a Cologno Monzese è tornata a manifestare assieme ai sindacati che stanno seguendo la vertenza.

La manifestazione sotto le finestre di Regione Lombardia

L'1 agosto 2022 Verti aveva comunicato alle Rsa, a tutte le organizzazioni sindacali e alle istituzioni competenti l’apertura della procedura ai sensi della Legge 223/91, per il licenziamento di 175 lavoratrici e lavoratori della compagnia. Oggi, mercoledì 28 settembre 2022, si è tenuto il primo incontro dell’ultima fase disposta dalla procedura, con le parti convocate in Regione Lombardia (nella sede di via Taramelli). La vertenza era iniziata a novembre dello scorso anno, con la dichiarazione di 325 "esuberi strutturali", a cui aveva fatto seguito l'uscita volontaria di circa 140 lavoratori che avevano accolto le proposte dalla società.

"Vogliono smantellare tutto"