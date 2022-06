Nessun decesso a causa del Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia. Questo uno dei dati salienti del bollettino diffuso poco fa dalla Regione, che traccia come sempre un quadro dell'evoluzione della situazione epidemiologica ad oggi, mercoledì 15 giugno.

Nessun decesso per Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia

Secondo l'ultimo bollettino sanitario continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1) che arrivano a quota 19 mentre si registrano 19 nuovi ingressi nei reparti ordinari. Come detto non si sono registrati decessi mentre i tamponi processati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati 30.092 di cui 4.672 positivi (il 15,5%).

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.810 di cui 894 a Milano città;

Bergamo: 259;

Brescia: 364;

Como: 319;

Cremona: 133;

Lecco: 193;

Lodi: 102;

Mantova: 151;

Monza e Brianza: 476;

Pavia: 221;

Sondrio: 49;

Varese: 388.