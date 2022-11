Nasce in Lombardia il progetto di Educazione postale

Un corso interamente on-line, gratuito e accessibile a tutti, con lo scopo di favorire la consapevolezza e la conoscenza sull’evoluzione dei servizi di recapito e la “rivoluzione” tecnologica e digitale ad essa collegata.

L'appuntamento è per lunedì 7 novembre 2022 alle 15.30. I cittadini della provincia di Milano potranno partecipare alle sessioni didattiche tramite il link https://posteventi.com/ webinars/educazionerecapito/ sel?slot=A o scannerizzando il QR Code qua sotto:

Al via il webinar di Educazione postale

L’evento è organizzato da Poste Italiane che, per l'occasione, ha avviato una serie di iniziative didattiche. Capofila è la Lombardia, mentre in un secondo momento altri progetti simili partiranno in tutta Italia.

Partendo da una panoramica sull'attuale contesto e sulle evoluzioni legate al mondo della logistica e del recapito, nelle lezioni della durata di circa 60 minuti saranno affrontate tematiche di stretta attualità e dal forte impatto socio-economico. L'obiettivo è di fornire spunti di analisi ed informazioni utili a cogliere le opportunità generate dall’evoluzione tecnologica applicata all’ambito della logistica.