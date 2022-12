Maxi discarica di Gessate da Regione arrivano 755mila euro per la bonifica

Oltre 2.500 tonnellate di rifiuti ammassati in un capannone nella zona industriale di Gessate. A due anni di distanza dal rinvenimento, oggi Regione Lombardia ha stanziato le risorse necessarie per provvedere alla bonifica. Sul piatto oltre 755mila euro.

Da Regione i soldi per la bonifica

La comunicazione è stata diramata oggi, giovedì 1 dicembre 2022, dall'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo che ha firmato la delibera relativa al programma annuale di interventi per le misure di prevenzione connesse all'attività di gestione dei rifiuti. Regione Lombardia ha destinato 19 milioni di euro a 10 Comuni lombardi impegnati in interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati e di messa in sicurezza di aree per prevenire il rischio di incendi e di contaminazione di terreni e falde, laddove la situazione comporterebbe altrimenti rischi per la salute e per l'ambiente.

Anche Gessate tra i beneficiari

Tra i Comuni che hanno fatto richiesta di contributo c'è anche Gessate, che si è visto riconoscere ben 755mila euro per intervenire con la bonifica della discarica abusiva rinvenuta in un capannone. Discarica riconducibile all'attività illecita svolta da un gruppo di sodali dediti proprio allo smaltimento di rifiuti. Dal punto di vista giudiziario, il Comune di Gessate si era costituito parte civile chiedendo il ristoro di tutti i danni subiti. Intanto però arrivano le risorse regionali per provvedere alla bonifica prima che le conseguenze possano diventare ancor più gravi, magari mettendo a rischio la falda acquifera e quindi la salute dei cittadini.

La delibera regionale, infatti, prevede che le Amministrazioni locali mettano a punto le opere finalizzate alla bonifica, ma anche alla rivarsa economica verso i soggetti obbligati in solido all'esecuzione delle opere finanziate nel rispetto del principio di "chi inquina paga".

A tutela della salute pubblica

Continua il lavoro di Regione Lombardia a difesa dell'ambiente. Questi in particolare sono interventi importanti in quanto consentono ai comuni di ripulire aree spesso abbandonate con mirati interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti.

ha spiegato Cattaneo che ha anche aggiunto