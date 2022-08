Lotto, vinti più di 44mila euro in Martesana

Settimana fortunata in Lombardia e nell'Adda Martesana. Ieri, martedì 30 agosto 2022, l'estrazione del Lotto ha premiato anche tre Comuni del territorio con una somma totale di 44.775 euro.

Lotto, vinti 45mila euro in Martesana

Durante l'estrazione di ieri, martedì 30 agosto 2022, la dea bendata ha baciato tre fortunati vincitori nell'Adda Martesana.

A Pioltello sono stati vinti 18mila euro, 13.800 a Trezzo sull'Adda, mentre a Melzo un giocatore si è portato a casa 12.975 euro.

In tutta la Lombardia, invece, il totale delle vincite è ammontato a 128mila euro: le somme più alte sono state ottenute a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia (34.500 euro), a Leffe, in provincia di Bergamo (23.750 euro) e a Sedriano, (25mila euro).