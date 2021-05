Lombardia, la Moratti annuncia “Entro il fine settimana raggiungeremo 4 milioni di vaccinazioni anti Covid”

“Entro il fine settimana raggiungeremo 4 milioni di vaccinazioni in Lombardia. Tutti gli over 80 sono praticamente stati vaccinati- ha commentato l’assessore Moratti – Per quanto riguarda gli over 70 siamo arrivati al 73%, mentre per gli over 60 siamo al 55%. In Lombardia abbiamo raggiunto punte di 114.000 vaccini al giorno, ben oltre il target che era stato fissato. Se ci saranno vaccini sufficienti entro l’estate tutti lombardi che ne hanno diritto avranno ricevuto almeno la prima dose. Siamo a buon punto anche per avviare i vaccini in azienda. Siamo la prima regione ad aver firmato un protocollo con la maggior parte delle associazioni datoriali a partire da Confindustria”.