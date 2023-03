La terza D del Sabin di Segrate ha trionfato al torneo "La Pallavolo va a Scuola"

"La Pallavolo va a Scuola" è un'iniziativa promossa dalla Fipav, la Federazione italiana di pallavolo, insieme all'Ufficio scolastico territoriale di Milano e all'Ufficio scolastico regionale della Lombardia. Il 6 marzo 2023 si è svolta a Segrate la giornata finale della manifestazione, presso il centro sportivo Pavesi.

Hanno partecipato oltre 45 scuole di Milano, provincia e Città Metropolitana ed è l’unica manifestazione sportiva scolastica che prevede l'adesione di classi intere e non di rappresentative di istituto, valorizzando così il gruppo intero dei ragazzi, il percorso fatto per raggiungere il traguardo, l’impegno profuso e il contributo di ciascuno.

Il torneo è iniziato dalla fase di Istituto durante la quale sono state coinvolte le terze di ogni scuola. Successivamente, le squadre vincitrici si sono sfidate in una fase a eliminazioni, per raggiungere la finale del 6 marzo, giornata conclusiva nella quale si sono confrontate le 12 classi superstiti, disputatasi a Segrate presso il centro sportivo Pavesi.

Il comprensivo Sabin Segrate ha partecipato organizzando un torneo interno tra le 9 terze dell’istituto. La 3D, classe del corso a indirizzo e potenziamento sportivo, ha guadagnato il diritto di rappresentare l’intera scuola nella successiva fase eliminatoria, dove ha sbaragliato la concorrenza dell’Istituto Comprensivo Galbusera di Segrate e il Levi di Vignate, accedendo così alla finalissima del 6 marzo.

A quel punto, i segratesi hanno centrato una serie perfetta di vittorie che prima li hanno proiettati in semifinale. Una partita impegnativa, giocata punto a punto e terminata con un altro trionfo.

In finale, dopo un parziale clamoroso di 7-0, i ragazzi di Segrate hanno gestito il vantaggio e conquistato il titolo di campioni assoluti, alzando così uno dei più importanti trofei nel panorama dello sport scolastico milanese e non solo.

Ad accompagnare nelle diverse fasi i ragazzi della 3D la professoressa Barassi, docente di storia e geografia:

Vedere, osservare e conoscere i ragazzi in un ambito sportivo e in una palestra, durante una manifestazione così importante, è un’occasione unica che consente di capire quanto lo sport sia importante nel loro percorso di formazione, quante attitudini e capacità i ragazzi posseggano e quanto siano bravi e talentuosi nell’affrontare esperienze differenti. La partecipazione a questi progetti è un momento di crescita e ringrazio i miei alunni per le emozioni che hanno saputo regalarmi: vederli giocare è stato davvero meraviglioso.