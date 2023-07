La "rivoluzione" viabilistica del centro di Cassano può attendere

La viabilità a Cassano d'Adda resterà la stessa almeno per un po’: solo dopo l’assegnazione dell’intervento si potrà sapere come e quando cambieranno le cose.

Riqualificazione del centro storico... rimandata

Il progetto esecutivo per la riqualificazione delle piazze Garibaldi e Cavour e dell’ultimo tratto di via Veneto è stato approvato. Ma la "rivoluzione" viabilistica del centro dovrà ancora attendere. E non è neanche detto che ci siano i tempi per fare una sperimentazione prima dell’inizio dei lavori.

In molti si chiedono quando vedranno comparire i cartelli stradali con le indicazioni dei nuovi percorsi da seguire, ma per ora tutto è fermo. E’ stata fatta la gara ed entro il 30 luglio 2023 i lavori dovranno essere affidati, pena la perdita del contributo del Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza). Ma su quando cominceranno non ci sono ancora certezze.

Questi saranno i sensi di marcia: arrivando da Inzago si potrà proseguire verso Treviglio mentre chi arriverà dal ponte dovrà svoltare a destra in piazza per poi prendere via Manzoni e girare a sinistra in via Dante.

Su un altro aspetto si è espressa l’assessore alla partita Deborah Bucca:

In piazza Garibaldi c’è sosta selvaggia a tutte le ore (nella foto). Il progetto, che prevede di rendere vivibili quegli spazi per favorire l’aggregazione, è stato mandato a Roma e la commissione speciale ha stabilito la supervisione di un archeologo durante gli scavi. L’alzabandiera e la fontana, infatti, hanno un secolo di vita e potrebbero venir trovati dei manufatti una volta iniziati i lavori.

Per ora, però, non si è ancora mosso nulla e i cassanesi potranno trascorrere l’estate seguendo l’attuale viabilità. Anche se, in autunno, c’è il rischio che il cantiere cominci senza la possibilità di adeguarsi prima alla nuova circolazione attraverso la sperimentazione.

Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta dell'Adda in edicola e nell'edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc da sabato 15 luglio 2023.