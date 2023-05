La fine della pandemia in Lombardia: quasi 46mila decessi

Sono stati diffusi i dati settimanali relativi al contagio da Covid 19. Un aggiornamento importante perché sono quelli che seguono la dichiarazione della fine della pandemia da parte dell'Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità, avvenuta una settimana fa, il 5 maggio 2023.

Quasi 46mila morti

La Regione ha così reso noti i numeri del passaggio del virus da quel 20 febbraio 2020 in cui in Lombardia a Codogno era stato registrato il "paziente zero", poi ribattezzato "uno".

Dall'inizio della pandemia sono stati registrati quasi 46mila morti e oltre quattro milioni di contagi:

Decessi: 45.939 ;

; Dimessi guariti: 4.109.250;

Tamponi totali: 45.630.389;

Casi totali positivi: 4.157.549.

I dati aggiornati

A oggi risultano ricoverati in Terapia intensiva: 2 pazienti, ricoverati in ospedali con sintomi (non in terapia intensiva): 172.

Di seguito l'incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 11 maggio e mercoledì 10 maggio: