"Interpretare il presente" a Carugate, tra fake news e astrofisica

"Interpretare il presente", rassegna promossa a Carugate dall'Amministrazione comunale giunta alla sua quinta edizione, torna con una nuova formula. I vari incontri, che si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi, affronteranno varie tematiche di attualità grazie al prezioso contributo di grandi esperti. Il tutto nella location dell'auditorium comunale via San Francesco, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

"Tra realtà e fake news"

La prima conferenza è in programma per domani, sabato 14 gennaio 2023, alle 17. "Tra realtà e fake news: un rischio per la democrazia?" vedrà la partecipazione in qualità di relatore della professoressa Giovanna Mascheroni.

Siamo convinti che per poter interpretare il presente sia necessario avere uno sguardo critico verso la realtà, senza essere tratti in inganno dalle banalizzazioni così come dalle informazioni false. Cosa c'entrano le fake news con l'irruzione nel Parlamento e nelle istituzioni presidenziali brasiliane degli scorsi giorni? Limitare la diffusione di notizie false significa limitare la libertà d’espressione?

Da questi quesiti si partirà per affrontare il tema della comunicazione in tutte le sue sfaccettature.

"Viaggio cosmico tra scienza e fantascienza"

Il secondo incontro è invece previsto per martedì 31 gennaio alle 21: "Viaggio cosmico tra scienza e fantascienza. La scienza di guerre stellari", con l’astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri, noto sui social come "Astrowikiperri". Un curioso dialogo sul tema tanto presente quanto spesso trascurato della scienza.