Il bollettino

La percentuale dei nuovi casi sui tamponi effettuati è pari oggi al 10,7%

Covid Lombardia, diffusi poco fa i dati di lunedì 14 marzo.

In Lombardia 21.697 tamponi effettuati e 2.336 nuovi positivi

A fronte di 21.697 tamponi effettuati, sono 2.336 i nuovi positivi (10,7%). In leggero aumento i ricoveri nei reparti che ad oggi contano 24 persone in più (per un totale di 786 ricoverati). Stabili invece i pazienti nelle terapie intensive.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 21.697, totale complessivo: 33.786.045

- i nuovi casi positivi: 2.336

- in terapia intensiva: 73 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 786 (+24)

- i decessi, totale complessivo: 38.952 (+13)

I nuovi casi per provincia

Milano: 874 di cui 488 a Milano città;

Bergamo: 104;

Brescia: 301;

Como: 172;

Cremona: 52;

Lecco: 49;

Lodi: 28;

Mantova: 69;

Monza e Brianza: 202;

Pavia: 113;

Sondrio: 16;

Varese: 218.