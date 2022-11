Il San Colombano 2022 assegnato ad Angelo Margutti

Quando il Comune lo ha chiamato per comunicargli l'assegnazione del premio non ci credeva. "Ho pensato a una multa".

Una vita da scout

E’ incredulo Angelo Margutti che sabato prossimo riceverà la benemerenza cittadina, San Colombano 2022. Classe 1938 Margutti ha trascorso la vita all'insegna dello scoutismo in cui è rimasto dai 12 ai 70 anni.

"Quando mi hanno comunicato del premio mi sono chiesto cosa avessi fatto di particolare per meritarlo, dal momento che credo di aver fatto una vita normale" .

Margutti però ha dedicato la sua vita agli altri.

"Chi è stato scout una volta, dopo aver fatto la promessa “aiuta il prossimo in ogni circostanza”, lo è per tutta la vita" , ha commentato.

Scout e non solo

Margutti ha sempre vissuto sempre all’insegna di uno dei pilastri dello scoutismo, impegnandosi, oltre che con gli scout, anche nell’Avis, e nell’Unitalsi, accompagnando i pellegrini a Lourdes e nel 1980 è stato in Irpinia per aiutare la popolazione con i suoi Rover, dopo il terribile terremoto che aveva sconvolto la Campania, trovando sempre il tempo per aiutare i prossimo nonostante gli impegni e la famiglia.

"Condivido il premio con gli altri volontari"

Margutti si è detto contento del riconoscimento ricevuto ma è un po' preoccupato per la cerimonia di consegna che si terrà nella chiesa di San Colombano.

"Sono contento del riconoscimento ma la cosa mi intimorisce un po’ e mi imbarazza - Non ho dormito pensando alla consegna del premio che, in ogni caso, vorrei condividere con tutti coloro che a Vaprio si dedicano al volontariato e che fanno tanto".

Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta dell'Adda in edicola e nell'edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc da sabato 26 novembre 2022.