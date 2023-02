Il Presepe "unico al mondo" di Pessano è anche il più generoso

Una raccolta fondi da oltre 500 euro per la fondazione Abio è il segno indelebile che il presepe "unico al mondo" di Pessano ha lasciato.

Una raccolta fondi eccezionale dal presepe più bello di Pessano

Il presepe "unico al mondo" realizzato dall'artista Gianluca Taviani di Pessano ha conquistato il cuore dei residenti, e non solo. Ha riscosso apprezzamenti a livello nazionale.

Ma non è solo bello da guardare: direttamente connessa al manufatto è stata promossa da Taviani e dai suoi sponsor una raccolta fondi per la Fondazione Abio, che dal 1978 è al fianco dei bambini in ospedale, organizzata in occasione dell'evento di San Biagio del 3 febbraio in cui i pessanesi hanno salutato l'amato presepe.

Una cifra non indifferente

A testimonianza del consenso che ha raccolto il presepe il bonifico che oggi, 24 febbraio 2023, è stato effettuato in favore di Abio: si tratta dell'ottima cifra di 531 euro.

Del resto, i cittadini di Pessano ormai erano più che affezionati al presepe: a dicembre 2022, addirittura, in tanti hanno vegliato sulla statua di Madre Teresa la notte del 31 dicembre, per metterla al riparo dai botti e dai petardi dell'ultimo dell'anno.