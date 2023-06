Ha festeggiato 104 anni: Vincenzo La Scala è il carugatese più longevo di sempre

Vincenzo La Scala ha compiuto la bellezza di 104 anni. Ed è il residente di Carugate più longevo di sempre.

Nonno Vincenzo raggiunge il traguardo dei 104 anni

Nato a Palmi il 20 giugno 1919 e trasferitosi poi da piccolo a Napoli e successivamente in Toscana dove ha messo su famiglia, è cresciuto in una famiglia con tre fratelli e una sorella. Sposato con Giorgina (che ha conosciuto proprio in Toscana), ha avuto due figli. Laureato in Matematica e Fisica (era il 1940, aveva solo 21 anni, il più giovane del suo corso), nell’arco della sua carriera scolastica iniziata nel 1944 è stato sia professore sia preside a Montecatini, città nella quale ha vissuto gran parte della sua lunga vita prima di trasferirsi a Carugate per seguire una delle figlie, che lavora per un grande marchio della grande distribuzione nel campo dell’arredamento.

Tra le passioni, anche quella del volo

Ma nel ricco bagaglio di vita e di esperienze che La Scala porta con sé non possono essere lasciate fuori le passioni: tra queste, quella del volo, avendo conseguito il brevetto. La sua ultima avventura in alta quota risale a quando aveva 99 anni.

Ama il sudoku e le passeggiate, anche se negli ultimi mesi per l'età non riesce più a concedersene tante. Senza tralasciare la cucina: è infatti anche una buona forchetta.

Ha avuto la patente fino al 2020

L'energia non gli è mai mancata. Basti pensare che la patente per guidare l’auto gli è stata rinnovata fino al 2020. Insomma, fino al compimento dei 101 anni ha avuto la possibilità di mettersi al volante. Anche se la famiglia, giustamente preoccupata, ha in cuor suo sperato che Vincenzo potesse attaccare le chiavi della macchina al chiodo anche prima. Quando aveva 99 anni e mezzo si riprese velocemente da un’operazione resasi necessaria per la rottura del femore, a seguito di una caduta.

Gli auguri dell'Amministrazione comunale

A lui l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Maggioni ha rivolto un caloroso augurio di buon compleanno: