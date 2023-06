Giovedì strade chiuse a Trezzo e Capriate per il passaggio del Giro d'Italia under 23

Il passaggio di una tappa del Giro d'Italia Under 23 comporterà la chiusura delle strade principali delle due città dalle 11 alle 13.

Giro d'Italia

Il Giro d'Italia Next gen Under 23 transita per Trezzo e Capriate. Una festa per tutti gli appassionati di ciclismo che avranno la possibilità di vedere da vicino le stelle del futuro, ma anche qualche disagio per gli automobilisti. La tappa che toccherà le città che sorgono sulle due sponde dell'Adda è in programma giovedì 15 giugno 2023 con le strade principali di Trezzo e Capriate che rimarranno chiuse al traffico. Nella città del milanese sarà istituita la chiusura delle strade e la rimozione forzata dalle 11 alle 13. Le strade chiuse saranno via Brasca, via Bazzoni, via Vittorio Veneto, piazza Nazionale, via Gramsci, via Carlo Biffi e via Sala. I corridoi di transito consentito con il centro storico saranno, da via Santa Marta verso via Cavour e da via Vanoni verso via Togliatti, con direzioni obbligatorie e passaggio regolato da movieri, mentre i pedoni potranno utilizzare gli attraversamenti pedonali rialzati regolati da personale volontario del servizio d'ordine. Sulla carreggiata sarà vietata la presenza di pedoni e veicoli 45 minuti prima e durante il passaggio della carovana pubblicitaria e dei corridori. L'invito del Comune è di uscire in auto solo se strettamente necessario parcheggiando in piazza Papa Giovanni Paolo II di muoversi a piedi verso i punti di interesse.

La Polizia Locale ha previsto dei presidi a ogni intersezione interessata dal passaggio del Giro e ha utilizzato il piano di viabilità già pronto dall'ultimo Giro d'Italia. In ogni caso saranno impiegati oltre 50 uomini tra Associazione nazionale Carabinieri, Protezione civile, Polizia Locale e Forze dell'Ordine.

Capriate

Analoghi i provvedimenti adottati sulla sponda bergamasca dell'Adda con il divieto totale di circolazione stradale lungo via Vittorio Veneto, dalle 12 alle 13, con varchi di chiusura e attraversamenti presidiati e regolati da personale volontario e dagli agenti della Polizia Locale.