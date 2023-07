Dopo la tromba d'aria Cernusco sul Naviglio riparte

Ci si è tirati su le maniche e si è iniziata la sistemazione dei danni causati dal maltempo in tempi celeri a Cernusco sul Naviglio. Oggi, mercoledì 26 luglio 2023, sono stati riaperti gli asili nido comunali che erano rimasti chiusi per sicurezza lunedì e martedì.

Riaperti i nidi, non i centri estivi

I servizi di asilo nido sono ripartiti. Non così i centri estivi comunali, come ha fatto sapere l'Amministrazione in una nota.

Grazie al lavoro effettuato nei giorni scorsi dai tecnici del Comune, che hanno messo in campo tempestivi sopralluoghi e interventi a seguito dei violenti nubifragi, gli asili nido comunali di Cernusco sul Naviglio riapriranno già mercoledì, invece di giovedì, come era inizialmente previsto. Resteranno invece chiusi fino alla fine della settimana i centri estivi, per garantire interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza di edifici scolastici in cui si svolgono le attività. Tutte le famiglie degli utenti di nidi e centri estivi stanno ricevendo una comunicazione di quanto riportato in questo post. Sarà previsto un rimborso per le giornate in cui il servizio è stato sospeso, con modalità che saranno comunicate successivamente.

Liberato il Parco Alpini

Dopo la tempesta il sindaco Ermanno Zacchetti aveva chiuso i parchi con un'ordinanza, non solo per il pericolo di caduta alberi o rami, ma anche per permettere le operazioni di rimozione di quelli caduti.

Ieri, martedì, il parco Alpini è stato liberato, come ha annunciato in una nota l'assessore all'Ecologia Daniele Restelli:

Grazie ad un intenso lavoro dei nostri gestori del verde, già da ora è possibile fruire nuovamente in sicurezza del Parco degli Alpini. Un passo alla volta...

lavori alle case Aler

Dopo il volo del tetto di lunedì sono iniziati già i lavori per il ripristino della copertura ai palazzi Aler di via don Sturzo. Così ancora Restelli:

Come anticipato durante il sopralluogo di ieri da parte dei tecnici di Aler, questa mattina l'azienda di Regione Lombardia è già operativa per mettere in sicurezza il tetto scoperchiato ieri e rimuovere i detriti caduti al suolo. Ringrazio Aler per il rapido intervento e, come è capitato molto spesso in questi anni, resteremo in contatto per avere aggiornamenti sul ripristino della copertura danneggiata

Segnalazione di danni

E' inoltre possibile fino alla mezzanotte di oggi segnalare al Comune i danni subiti alle strutture private, in vista di un eventuale risarcimento. Gli Enti Locali possono segnalare a Regione Lombardia la stima dei danni conseguenti a eventi calamitosi e le spese sostenute per la prima emergenza e la realizzazione di opere di post emergenza.

I cittadini e le attività produttive che abbiano subito danni riconducibili agli eventi atmosferici estremi del 21 e 24 luglio 2023 possono inviare una segnalazione al Comune di Cernusco sul Naviglio.