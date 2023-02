Dolore per la prematura scomparsa dell'appuntato dei Carabinieri: aveva 43 anni

La notizia della sua prematura scomparsa ha assunto i contorni di un fulmine a ciel sereno. E subito sui social si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari e ai colleghi della Compagnia di Pioltello, per un carabiniere stimato e amato nel territorio in cui lavorava e nel quale aveva messo radici, creando la sua famiglia.

Addio all'appuntato dei Carabinieri: aveva solo 43 anni

Mario Fontana, appuntato scelto dei Carabinieri, aveva 43 anni. E' scomparso ieri, sabato 18 febbraio 2023. Entrato nell'Arma nel 2001, era di stanza dal 2003 a Cassano d'Adda, città nella quale risiedeva con la moglie Manuela e due figli piccoli e dove si terranno i funerali martedì 21 febbraio.

La passione per la divisa e l'arte

L'attaccamento alla divisa, l'amore per la famiglia e l'arte. Fontana, infatti, aveva la passione per la pittura e alcune sue opere sono state messe in mostra in contesti espositivi importanti pubblici e privati, come la Biennale di Roma, venendo citato in riviste del settore. Aveva anche studiato da artista, quando prima di indossare la divisa viveva ancora nella sua terra d'origine, la Calabria, partecipando a tirocini e seminari con scultori e pittori.

Il dolore a Cassano e in tutta l'Adda Martesana

La Stazione dei Carabinieri di Cassano d'Adda (ora Tenenza, competente territorialmente anche per Inzago e Pozzuolo Martesana) era diventata la sua seconda casa, tessendo rapporti saldi e di rispettiva fiducia non solo coi cittadini, ma anche con le istituzioni. In primis i sindaci.

Il toccante messaggio del sindaco di Inzago

E non stupisce quindi il messaggio che il primo cittadino di Inzago Andrea Fumagalli ha voluto lasciare ieri, sabato, sulla sua pagina Facebook, postando anche un'immagine di Fontana sorridente con la divisa:

Dietro ogni divisa c'è una persona, in questo caso un giovane padre che troppo presto ha lasciato questa vita e la sua famiglia. Ricorderò per sempre i tuoi occhi e il tuo sorriso oltre al servizio che hai sempre prestato alla mia comunità. Grazie Mario!

Martedì verranno celebrati i funerali a Groppello

I funerali verranno celebrati martedì 21 febbraio 2023, alle 15, nella parrocchia di Sant’Ambrogio, a Groppello di Cassano d’Adda. E l'ultimo saluto terreno diventerà l'occasione per dirgli per l'ultima volta "grazie".