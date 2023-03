Sabato 11 marzo 2023 partirà la distribuzione massiva dei sacchetti per la raccolta differenziata a Inzago.

Due punti di consegna

L'Amministrazione richiede la collaborazione dei cittadini affinché il ritiro avvenga nel periodo indicato.

La distribuzione avverrà sabato 11 marzo 2023 al Punto Giallo di via dei Glicini 6 al Villaggio Residenziale dalle 9 alle 12; da lunedì 13 marzo a sabato 1 aprile presso il centro De André, via Piola 14, ingresso dal parco di Villa Cornaggia, dal lunedì al sabato, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 9 alle 17.

I cittadini dovranno presentarsi muniti di carta d'identità e tessera sanitaria.

Ci sono giornate stabilite per le varie zone:

ZONA 1 – OVEST

Giorni di distribuzione: lunedì 13 marzo, sabato 18 marzo, venerdì 24 marzo, giovedì 30 marzo.

Starde: via IV Novembre, via Appiani, via Dante Alighieri, via per Bettola, via Boccaccio, vicolo Brambilla, via Caiani, vicolo Casabella, via Cattaneo, via Cavour, via De Gasperi, via dei Chiosi, via Don Gnocchi, via Facheris, via Fondazione San Giuseppe, via Grandi, via Leopardi, via Manara, via Marchesi, via Montale, via Padre Cipriano, via Pellico, via Petrarca, via Pilastrello, via Pirandello, via Risorgimento, via S. Maria Goretti, via Sciascia, via Spadolini, via Unità d'Italia.

ZONA 2 – CENTRO

Giorni di distribuzione: martedì 14 marzo, lunedì 20 marzo, sabato 25 marzo e venerdì 31 marzo.

Strade: via Adamello, via Adige, via Balconi, via Besana, via Bixio, via Brambilla, vicolo Brambilla, via Copernico, via Cristoforo da Inzago, piazza Di Vona, via Don Bosco, via Don Sturzo, via Friz, via Fumagalli, via Galilei, piazza Gnecchi-Ruscone, via Gobetti, via Isonzo, piazza Maggiore, via Magni, via Meucci, via Monsignor Passoni, via Monte Grappa, via Pacinotti, via Pasteur, via Piave, via Piola, vicolo Prevosti, via Roma, via San Rocco, via S. Caterina da Siena, via S. Francesca Cabrini, via San Tommaso d’Aquino, via Secco d’Aragona, via Tagliamento, via Umberto I, via Vescovo Garibaldo, via Vittorio Veneto, piazza XXV Aprile.

ZONA 3 – EST

Giorni di distribuzione: mercoledì 15 marzo, martedì 21 marzo, lunedì 27 marzo e sabato 1 aprile.

Strade: via Campagna, via Conciliazione, via dei Mille, via Diaz, via Di Vittorio, via Fermi, viale Filiberto, via f.lli Cervi, via f.lli Rosselli, via Garibaldi, viale Gramsci, via Lazzaretto, via Mameli, vicolo Manin, via Marconi, via Martiri della Libertà, via Matteotti, via Mazzini, via Meda, via Moneta, via Pastore, via Pertini, strada per Groppello, via Turati.

ZONA 4 – SUD

Giorni di distribuzione: giovedì 16 marzo, mercoledì 22 marzo, martedì 28 marzo e sabato 1 aprile.

Strade: via Monasterolo, via Padana Superiore, via Carducci, via Collodi, via Curie, via Da Vinci, via De Amicis, via Giovanni XXIII, via Giovanni Paolo II, via Manzoni, via Padre R. Giuliani, via Padre Turoldo, via Pio IX, via S. Adalgisa, via S. Ambrogio, via S. Antonio, via S. Flora, via S. Francesco, via Santa Sofia, via Toscanini, via Verdi, via Vitali, via Volta

ZONA 5 – VILLAGGIO

Giorni di distribuzione: presso il Punto Giallo di via dei Glicini 6 sabato 11 marzo; presso il Centro De André, via Piola, venerdì 17 marzo, giovedì 23 marzo e mercoledì 29 marzo.

Strade: tutto il Villaggio Residenziale

Il ritiro può essere effettuato anche con delega.

Le persone non autosufficienti e sprovviste di rete familiare di supporto possono richiedere la consegna a domicilio telefonando al numero 348-7014600 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.