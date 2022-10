Dati Covid di martedì 11 ottobre: positivi al 22%, Terapie intensive sotto controllo

Quotidiano aggiornamento con Regione Lombardia sull'andamento del contagio da Covid 19 nel territorio lombardo. I dati di oggi, martedì 11 ottobre 2022, parlano di un tasso di positività che si attesta al 22% rispetto ai tamponi effettuati.

I dati Covid di martedì 11 ottobre 2022

Sono 63mila i tamponi che sono stati effettuati nella giornata di ieri con 14mila casi positivi riscontrati. Di questi sono 87 i ricoveri ospedalieri con sintomi lievi e uno solo quello che ha richiesto il trasporto presso la Terapia intensiva. Il dato percentuale dei positivi rispetto ai tamponi si attesta al 22%. Tredici i decessi in più che portano il numero complessivo a 42.682 persone.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 63.098, totale complessivo: 41.883.280

- i nuovi casi positivi: 14.025

- in terapia intensiva: 15 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.040 (+87)

- i decessi, totale complessivo: 42.682 (+13)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.724 di cui 1.324 a Milano città;

Bergamo: 1.289;

Brescia: 1.878;

Como: 1.131;

Cremona: 444;

Lecco: 612;

Lodi: 320;

Mantova: 597;

Monza e Brianza: 1.213;

Pavia: 745;

Sondrio: 305;

Varese: 1.482.