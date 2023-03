Dal Mit pioggia di soldi per il combustibile del futuro: l'idrogeno a Carugate porta 10 milioni di euro

Oltre cento milioni di euro. Questa la cifra stanziata dal Mit (il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) per progetti legati al combustibile del futuro su scala nazionale. Di questi una decina quasi arriveranno in Martesana e in particolare a Carugate per la realizzazione di due stazioni di rifornimento.

Dal Mit investimenti sull'idrogeno

Sono 36 i progetti relativi alla realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile, finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Costo totale oltre 103 milioni di euro, pari a circa il 40% dei 230 milioni di euro stanziati per l’attuazione della misura nel periodo 2021–2026.

Entro il secondo trimestre 2026, è stabilita la messa in esercizio delle stazioni di rifornimento, in linea con la Direttiva UE sui combustibili alternativi. La graduatoria, al momento provvisoria, in attesa dell’acquisizione della documentazione e delle garanzie da parte dei soggetti beneficiari, vede dislocate stazioni su tutto il territorio nazionale.

Quasi dieci milioni per Carugate

Tra i 36 progetti destinatari dei finanziamenti, cinque interessano la Lombardia. Due sono a Carugate: 4,9 milioni di euro per la Stazione di rifornimento Carugate Est e 4,8 per Carugate Ovest.

Milano Serravalle infatti realizzerà due zone di rifornimento per i veicoli a idrogeno lungo la Tangenziale Est, sul sedime che era occupato dalle aree di servizio smantellate negli scorsi anni. Un occhio viene strizzato all’ambiente e all'obiettivo della riduzione di emissioni inquinanti e di Co2, ma dietro c'è anche una strategia economica e industriale. Gli studi evidenziano come nei prossimi anni (e decenni) il numero di veicoli alimentati a idrogeno sia destinato a salire vorticosamente. Soprattutto per quanto riguarda i mezzi pesanti adibiti al trasporto merci e alla logistica.

L'elenco dei progetti in Italia

Di seguito tutti i progetti che otterranno il finanziamento e l'importo previsto.

REGIONE VENETO 8 progetti per 25,25 milioni di euro:

1 Mestre (VE) 5.750.000,00

2 Verona 3.750.000,00

3 Paese (TV) 5.750.000,00

4 Meolo (VE) 1.800.000,00

5 San Bonifacio (VR) 1.800.000,00

6 Limena (PD) 1.782.393,00

7 Monselice (PD) 1.775.445,00

8 San Donà di Piave (VE) 2.840.315,00

REGIONE LOMBARDIA 5 progetti per 17,72 milioni:

1 Carrugate Est (MI) 4.921.408,73

2 Carrugate Ovest (MI) 4.812.858,25

3 Mantova 4.430.000,00

4 S. Donato M. (MI) 1.910.500,00

5 Torre d'IsoIa (PV) 1.651.125,00

REGIONE PIEMONTE 5 progetti per 15,75 milioni:

1 Tortona (AL) 5.265.316,24

2 Vicolungo (NO) 4.435.500,00

3 Torrazza Piemonte (TO) 1.826.600,00

4 Arquata Scrivia (AL) 1.872.247,00

5 Belforte Ovada (AL) 2.305.470,00

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 4 progetti per 13,22 milioni:

1 Vipiteno (BZ) 3.750.000,00

2 Bolzano 2.738.933,51

3 Merano (BZ) 2.738.933,51

4 Brunico (BZ) 3.993.500,00

REGIONE PUGLIA 3 progetti per 8,06 milioni:

1 Bari 2.548.000,00

2 Taranto 3.655.000,00

3 Bari 1.862.380,00

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 2 progetti per 7,5 milioni:

1 Lavis Est (TN) 3.750.000,00

2 Lavis Ovest (TN) 3.750.000,00

REGIONE LAZIO 2 progetti per 3,22 milioni:

1 Roma 1.625.000,00

2 Roma 1.600.000,00

REGIONE TOSCANA 2,12 milioni:

1 Le Fosse (AR) 2.128.238,00

REGIONE CALABRIA 1,94 milioni:

1 Lamezia Terme (CZ) 1.949.445,73

REGIONE ABRUZZO 1,89 milioni:

1 Avezzano (AQ) 1.893.700,00

REGIONE VALLE D’AOSTA 1,82 milioni:

1 Pollein (AO) 1.822.989,00

REGIONE EMILIA ROMAGNA 1,8 milioni:

1 Piacenza 1.800.000,00

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 1,65 milioni:

1 Porpetto (UD) 1.659.283,53

REGIONE SARDEGNA 1,56 milioni:

1 Sestu (CA) 1.568.250,00