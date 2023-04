Da Liscate alla finale regionale di Miss Italia: Fabiana ce l'ha fatta al primo colpo

(Fotografie @markbergamophotografer)

Sulla sua bellezza non c'erano dubbi, ma chi se lo sarebbe aspettato che Fabiana Iannicelli avrebbe surclassato tutte le rivali guadagnandosi l'accesso alla finale regionale di Miss Italia Lombardia al primo turno. Ebbene è andata proprio così per la 20enne di Liscate che ieri, venerdì 28 aprile 2023, ha guadagnato la fascia di Miss Club New Jimmy e ottenuto il pass per la seconda fase del concorso.

Al via il tour di Miss Italia Lombardia

Ieri a Castelmarte (CO) al Club New Jimmy è iniziato il tour Miss Italia Lombardia con un doppio appuntamento: il primo casting regionale per le nuove iscritte e la selezione del titolo Miss Club New Jimmy.

Una tappa degna di nota per 34 nuove candidate provenienti dalle province di Como, Lecco, Monza Brianza, Sondrio, Varese e Milano.

L'appuntamento, organizzato dai titolari del club con la collaborazione di Alessandra Riva, agente regionale di Miss Italia Lombardia, è partito con il casting nel primo pomeriggio. Quindi prove generali, un corso di portamento tenuto da Alessandra Riva, shooting fotografici e riprese. Ma il momento clou è stata la selezione per conquistare la fascia andata in scena alle 21.

A vincere una ragazza di Liscate

Alla proclamazione della vincitrice il giudizio della giuria (presieduta da Igor Chiappa di Framesi e composta da Elisa Rosselli cantante lirica finalista lombarda a Miss Italia 2014, Martina Pagani Miss Sorriso Lombardia 2019, Monica Galli imprenditrice e Davide Serratore) imprenditore è stato pressoché unanime: ha sbaragliato la concorrenza delle rivali la 20enne liscatese Fabiana Iannicelli che ha così ottenuto oltre alla fascia di Miss Club New Jimmy anche la possibilità di accedere alla fase finale del concorso regionale.

Fabiana, 174 centimetri, occhi neri e capelli castani, è studentessa di recitazione cinematografica e arti dello spettacolo in quanto da sempre il suo obiettivo è quello di intraprendere la carriera da attrice e lavora come hostess. Parla perfettamente l’inglese e il francese ed è madrelingua spagnola. I suoi hobbies sono la danza, il canto e la scrittura. Nel suo percorso scolastico ha frequentato il Giordano Bruno di Melzo.

Le altre ragazze

A un passo dalla vittoria, che si aggiudica il secondo posto (passa alle Finali Regionali) e così la fascia di Miss Bellezza Rocchetta è stata Giulia Zengarini, 19 anni di Carugo (CO), 180 cm di altezza occhi verdi e capelli castano chiaro, studia recitazione ed è giocatrice professionista di pallavolo in serie C.

Terzo posto e fascia di Miss Framesi e grazie a questa il passaggio alle Finali Regionali se l'è aggiudicato Alessia Anzioli, 18 anni di Trezzano sul Naviglio, 180 cm di altezza, occhi azzurri e capelli castani, studentessa di biotecnologie, ha praticato nuoto sincronizzato e ha studiato musical per 4 anni.

Quarta classificata (passa alle finali regionali) Martina Andolfo, 21 anni, 171cm di Nova Milanese (MB) occhi nocciola, capelli neri. Studia moda per diventare sarta, ama tutto ciò che riguarda la creatività perché tramite questa, può concretizzare la sua personalità: vivace sensibile estroversa. Le sue passioni sono il cucito , il disegno, il ricamo e l’uncinetto.

Quinta classificata Giorgia di Pucchio, 17 anni di Somma Lombardo (VA) ,170cm occhi azzurri e capelli biondi è un’appassionata di moda, make-up e in generale tutto quello che riguarda la cura della persona.

Sesta classificata Federica Riva, 20 anni di Galbiate (LC) studia Medicina e Chirurgia, ed è una grandissima tifosa di calcio Juventina. Il suo sogno è quello di diventare medico perché le piace stare a contatto con le persone e spera un domani di poter aiutare qualcuno.

