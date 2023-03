Custodiscimi, 2.500 piantine per la Città metropolitana

Sono 2.500 le piantine a disposizione nella Città metropolitana di Milano, che possono essere prenotate e ritirate da altrettanti custodi che vorranno prendersene cura per 8 mesi

Seconda edizione

Forestami, il progetto di forestazione urbana che sta incrementando il capitale naturale della Città metropolitana di Milano piantando 3 milioni di alberi entro il 2030, lancia la seconda edizione di Custodiscimi, l’iniziativa promossa da Forestami, ERSAF e Legambiente Lombardia che prevede l’affido temporaneo di una piantina ai cittadini della Città metropolitana di Milano.

Come prenotare la piantina da custodire

Partecipare è semplice: è possibile fare richiesta della piantina da custodire, fino ad esaurimento disponibilità, sul sito forestami.org/custodiscimi/ compilando il form che consente di scegliere il luogo dove ritirare la piantina sabato 25 marzo, in uno dei 9 Municipi del Comune di Milano o in uno dei 9 comuni della Città metropolitana selezionati. La piccola pianta sarà affidata ai custodi che potranno prendersene cura anche grazie ai consigli e al supporto degli esperti di Forestami.

La riconsegna

A novembre, in occasione della Giornata nazionale degli Alberi, le piantine dovranno essere riconsegnate. Gli agronomi verificheranno lo stato di salute per poi destinarle ai progetti di piantagione di Forestami 2023-2024, contribuendo così a dar vita a nuovi boschi urbani.

Per aderire a Custodiscimi viene richiesto ai custodi di sottoscrivere il “patto di custodia”, che intende valorizzare il pregio della partecipazione e suggellare una relazione fondata sui principi della fiducia reciproca, della responsabilità, della sostenibilità e della piena e tempestiva circolarità delle informazioni.

Il progetto Forestami nasce dalla sinergia di molteplici realtà e, con Custodiscimi, chiama ad un’azione diretta e concreta anche i cittadini Grazie alla partecipazione, all’impegno e alla generosità dei futuri custodi le 2500 piantine potranno, tra circa 8 mesi, essere piantumate in diversi punti dell’area metropolitana che, attraverso questo progetto, si conferma una comunità attenta e proattiva. L'obiettivo, per i prossimi anni, è di arrivare a coinvolgere nell'iniziativa Custodiscimi tutti i Comuni partner di Forestami. Invito tutti i cittadini a prenotare la propria piantina e a diventarne custodi attenti.

ha affermato Giorgio Mantoan, consigliere delegato a Politiche Giovanili, Rapporti con Sistema delle Università e Progetto Forestami

Nei 9 Municipi del Comune di Milano, presso:

Municipio 1 Cascina Nascosta, viale Emilio Alemagna, 14

Municipio 2 Orti di via Padova, via Carlo Esterle, di fronte al civico 3

Municipio 3 Cascina Biblioteca, Via Casoria, 50 – 20134 Milano

Municipio 4 Associazione Nocetum, via San Dionigi 77

Municipio 5 Cascina Chiesa Rossa, ingresso da via San Domenico Savio - davanti alla Biblioteca

Municipio 6 Milano Green Way, giardino comunitario al Villaggio Barona gestito da Opera in Fiore, Via Italo Svevo 3, Milano (MM Romolo)

Municipio 7 Parco delle Cave - via Bonaventura Broggini 31

Municipio 8 Vill@perta - Villa Scheibler, via Felice Orsini 21

Municipio 9 Parco Nord Milano Sede Cascina Centro Parco - Via Gian Carlo Clerici, 150, 20099 Sesto San Giovanni MI

Municipio 9 Rob de Matt - Via Enrico Annibale Butti, 18

Un uno dei Comuni di Città metropolitana aderenti

Albairate Municipio - Corte Salcano, via Cesare Battisti, 2

Basiano Municipio - piazza del Comune, via Roma, 11

Bollate Municipio - piazza Aldo Moro 1 - porticato di ingresso

Carpiano P.zza della Colonna

Cernusco sul Naviglio La Filanda, via Pietro da Cernusco 2

Inveruno Cortile del Torchio, via Giovanni Marcora 38/40

Legnano Municipio - Palazzo Malinverni Legnano, Piazza S. Magno, 9

Rosate Municipio - Palazzo Varese, via Vittorio Veneto 2

Zibido San Giacomo Parco Mozart, via Mozart