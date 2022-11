Croce Verde in festa per il 48esimo anniversario

Si è tenuta questa mattina, martedì 1 novembre, la festa per i 48 anni di fondazione della Croce Verde di Pioltello.

Corteo per le strade cittadine

La mattinata di celebrazione per la storica associazione che si occupa di soccorso e di trasporto sanitario, ha preso il via alle 10 con un corteo lungo le strade cittadine che si è sviluppato dalla sede di via Milano sino alla chiesa di Seggiano dove si è tenuta la Messa. La liturgia è stata celebrata dal parroco don Andrea Andreis alla presenza dei volontari e dell'Amministrazione comunale. Presenti anche gli esponenti di altre associazioni del territorio come la Protezione civile, l'Associazione nazionale carabinieri e gli Alpini. Al termine della Messa l'evento si è spostati nel vicino oratorio come da tradizione, per il momento della premiazione e della consegna degli attestati, delle medaglie e dei regali, per i volontari che hanno raggiunto un traguardi importante di permanenza nell'associazione: da quelli che si sono appena avvicinati al mondo della Croce Verde, fino a chi ha spento ben 35 candeline. A gestire l'evento e a guidare la premiazione è stata la presidentessa della Croce Verde Adalgisa Carminati, con la presenza del presidente regionale di Anffas Fabrizio Pregliasco, della sindaca Ivonne Cosciotti e di alcuni rappresentanti della Giunta e delle associazioni di assistenza sanitaria di altri Comuni del circondario come Vignate, Cernusco, Vimodrone e Cologno Monzese.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Il ringraziamento ai volontari

La presidente ha voluto ringraziare tutti i volontari per il grande impegno e la dedizione che mettono ogni giorno nell'attività, ricordando in particolare il periodo dell'emergenza Covid quando agli equipaggi delle ambulanze era stato chiesto un impegno ancora più forte dal punto di vista sia numerico sia emotivo e del coinvolgimento. Oggi la Croce Verde conta ben 150 volontari e come ha ricordato la sindaca, che ha voluto ringraziare tutti i volontari per l'impegno, ha fatto tanta strada da quando nel 1974 aveva iniziato, porta a porta, a raccogliere le adesione per fondare la prima "Croce "della città.