Offerta una tazza calda a tutti i passanti.

Un modo per riscaldarsi, stare insieme e farsi conoscere. Così i volontari della Croce Bianca di Cernusco sul Naviglio hanno trascorso il pomeriggio di oggi, sabato 17 dicembre 2022.

Cernusco sul Naviglio, Croce Bianca in piazza

Due gli appuntamenti dell’associazione dei soccorritori che l’anno prossimo festeggerà i sessant’anni di fondazione.

Il primo è stato la tradizionale cioccolata in piazza. I volontari sono stati in piazza Matteotti dalle 14 alle 16 per offrire una tazza di cioccolata a tutti i passanti, soprattutto ai più piccoli, nella speranza di poterli vedere tra le proprie forze attive quando diventeranno grandi.

Il secondo sarà invece il pranzo sociale al ristorante che si terrà domani, domenica 18 dicembre 2022. Un momento conviviale e di aggregazione durante il quale saranno conferite le benemerenze dell’associazione ai volontari più longevi. Tra questi ci sono Lorenza Cariani, Rosa Pastori (25 anni di Croce) e Teresa Carioni (40 anni) già premiate anche dalla Regione Lombardia il 19 novembre nell’ambito della Giornata della fraternità della strada.