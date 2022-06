Torna a salire il numero di tamponi processati oggi, martedì 7 giugno 2022 nella nostra regione, e di conseguenza anche quello dei nuovi positivi, che, come riporta il bollettino diffuso da Regione Lombardia nelle ultime 24 ore sono 4.491 (ieri 893) a fronte di 37.475 test effettuati. Si alza anche l'indice di positività, che rispetto all'8,9 per cento di ieri tocca oggi quota 11,9 per cento.

Covid, tornano a salire i tamponi processati e i nuovi positivi

Negli ospedali, sale anche oggi il numero di pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari lombardi: sono 493, 8 in più rispetto a ieri. Scende invece di una unità il numero di pazienti Covid ricoverati nelle terapie intensive: sono attualmente 30. Sono 8 i decessi attribuiti al coronavirus, che portano il totale da inizio pandemia a 40.609.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 37.475, totale complessivo: 37.931.101

i nuovi casi positivi: 4.491

in terapia intensiva: 30 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 493 (+8)

i decessi, totale complessivo: 40.609 (+8)

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.677 di cui 723 a Milano città;

Bergamo: 262;

Brescia: 493;

Como: 232;

Cremona: 144;

Lecco: 148;

Lodi: 89;

Mantova: 159;

Monza e Brianza: 475;

Pavia: 235;

Sondrio: 37;

Varese: 382.

La situazione Coronavirus in Italia

Il ministero della Salute informa che nelle ultime 24 ore si sono registrati 28.082 contagi da Covid (ieri erano stati 8.512). I tamponi processati sono 233.553 (ieri 75.010), con il tasso di positività al 12% (ieri 11,3%). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 219 (+2), mentre quelli nei reparti ordinari sono 4.342 (-111). Le vittime sono 70 (ieri 70), mentre dall'inizio della pandemia sono 167.089. La regione con più nuovi positivi è la Lombardia (4.491), seguita da Lazio (3.623), Sicilia (2.924), Campania (2.616), Veneto (2.468), Puglia (1.738) e Piemonte (1.608).