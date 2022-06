Covid Lombardia, il rapporto tra tamponi e nuovi positivi schizza al 29,7%

In aumento il numero dei positivi al Covid in Lombardia. Leggendo infatti l'ultimo bollettino regionale appena diffuso dalla Regione balza all'occhio come su 84.452 screening effettuati i test positivi siano risultati ben 25.132 (il 29,7%).

Covid Lombardia, i i dati di oggi

I dati di oggi indicano anche un aumento dei ricoverati nelle terapie intensive lombarde (+4) e nei reperti ordinari (+17) mentre sono nove i decessi per covid registrati nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi per provincia:

Di seguito tutti i dati per provincia: