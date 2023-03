Così rinascerà l'ex Linificio Canapificio Nazionale di Fara Gera d'Adda

L'ex Linificio Canapificio Nazionale di Fara Gera d'Adda ha un futuro. E' stato messo nero su bianco in un maxi-progetto per il recupero dell’intera area presentato nei giorni scorsi al Municipio rivierasco, come raccontano i colleghi di Prima Treviglio. E presto l'opera di recupero dell'opificio sarà inserita nel bando di attrazione di investimenti internazionali da parte di Regione Lombardia.

L'investimento previsto è tra gli 80 e i 90 milioni di euro. Consentirà di rispettare l’archeologia industriale del sito e recuperarlo completamente attraverso un mix di funzioni: produttivo, servizi, residenziale.

La vecchia fabbrica ospiterà negozi, laboratori, bar, ristoranti e residenze, anche per anziani, per un progetto di rigenerazione urbana senza precedenti nella Gera d'Adda che ridarà vita ad una struttura caratterizzata da importanti e splendide architetture di archeologia industriale, riscoperte recentemente anche dal Fondo ambiente Italiano. L’operazione è di quelle da lasciare a bocca aperta e potrebbe concretizzarsi da qui a cinque anni.

L’architetto progettista è Paolo Piccinini, con studio a Prato.

La fabbrica fu fondata nel 1870 e occupa una superficie di centomila metri quadrati.

Così Maurizio Cornale, l’amministratore delegato dell’azienda proprietaria dell’area, Immobili e Partecipazioni srl.

E’ una premessa importante, non vogliamo che qualcuno possa pensare che i lavori siano imminenti

Ci preme evidenziare che questo non è un progetto esecutivo, ma un’idea di base relativamente a cosa si potrebbe realizzare nell’area a seguito del bando regionale e dei finanziamenti privati che questo potrebbe portare.

Ha aggiunto il progettista

Si tratta di una proposta preliminare di riqualificazione dell’intera area, con l’obiettivo di recuperarne quanta più possibile.

E' previsto un flessibile mix di funzioni, con strutture per l’istruzione o la formazione, laboratori di ricerca e sviluppo, laboratori di produzione artigianale, spazi di lavoro condiviso (co-working), piccoli uffici privati, spazi espositivi (show room aziendali, gallerie d’arte, esposizioni temporanee), spazi per eventi promozionali e convegni, negozi, bar e ristoranti, mercato settimanale e mercatini all’aperto, palestre e circoli sportivi, strutture ricettive (B&B, bike-hotel, ostelli), residenze per anziani e/o foresterie, area residenziale. Categoricamente escluse, invece, le eventualità di realizzarvi una logistica o un centro commerciale.