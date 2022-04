Coronavirus: i dati di oggi, lunedì 4 aprile

Il bollettino

Sono 2.512 i nuovi positivi al Covid conteggiati oggi, lunedì 4 aprile 2022 nel bollettino Coronavirus giornaliero pubblicato da Regione Lombardia, a fronte di 24.242 tamponi analizzati. Ieri erano emerse 6.371 positività ma erano stati effettuati più del doppio dei test, 52.432 in tutto tra molecolari e antigenici rapidi. Diminuisce ulteriormente, quindi, l’indice di positività lombardo, che passa dal 12,1 per cento all’attuale 10,3 per cento.

Coronavirus: i dati di oggi

Nelle terapie intensive lombarde è ricoverato un malato in più, in tutto 45, mentre i pazienti nei reparti ordinari salgono a 1.107 (26 in più). Dopo l’impennata di domenica, diminuiscono le vittime giornaliere, oggi 14 (ieri 35). I lombardi che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia sono quindi 39.329.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 24.242, totale complessivo: 35.164.205

- i nuovi casi positivi: 2.512

- in terapia intensiva: 45 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.107 (+26)

- i decessi, totale complessivo: 39.329 (+14

I nuovi casi per provincia

Milano: 908 di cui 524 a Milano città;

Bergamo: 133;

Brescia: 372;

Como: 112;

Cremona: 76;

Lecco: 51;

Lodi: 17;

Mantova: 109;

Monza e Brianza: 236;

Pavia: 158;

Sondrio: 16;

Varese: 221.

La situazione Coronavirus in Italia

Secondo i dati del ministero della Salute oggi ci sono 30.630 nuovi contagi da Covid (ieri erano stati 53.588). I tamponi processati sono stati 212.808 (ieri 364.182), con il tasso di positività al 14,3% (ieri 14,7%). I ricoverati in terapia intensiva sono 483 (-6), mentre quelli in reparto sono 10.241 (+224). Le vittime sono 125 (ieri 118), mentre dall'inizio della pandemia sono 159.909. La regione con più casi è il Lazio con 3.834 nuovi positivi, seguito da Campania 3.384, Emilia Romagna 3.195, Puglia 2.683, Piemonte 2.556, Lombardia 2.512, Veneto 2.048, Calabria 1.997, Sicilia 1.993 e Toscana 1.640.