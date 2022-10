Contro smog e traffico spunta una proposta: la Ztl

A Cassano d'Adda i residenti del centro convivono con un grosso problema da anni: il traffico e lo smog nelle vie Milano e Vittorio Veneto. Così il Pd ha lanciato una proposta.

Cassano d'Adda, un'idea per far usare la tangenziale ed evitare il traffico in città

Secondo il Partito democratico di Cassano d'Adda traffico e smog sono ancora elevati nelle vie Milano e Veneto e la vivibilità per i residenti del centro è difficoltosa. Così suggerisce una soluzione all'Amministrazione: accessi orari solo per chi vive in città. Gli altri? Possono usare la tangenziale inaugurata oltre un anno fa.

La speranza di molti era che, aprendo la nuova viabilità, più scorrevole, i guidatori scegliessero questa alternativa che evita il passaggio per il centro cittadino. Calcoli ufficiali non ce ne sono ancora, ma a quanto pare la tangenziale non ha risolto le criticità che vivono i residenti.

"E’ aperta da più di un anno, ma il grosso del traffico e dell’inquinamento per chi abita nelle vie Milano e Veneto è cambiato di poco - ha spiegato Giulia Lonati, segretaria della sezione locale del Pd - La vivibilità è pari allo zero e questa Amministrazione, che contava i minuti dei ritardi passati per realizzare l’opera, non ha fatto nulla per valorizzare questa opportunità storica".

Su un cartello, sbagliato, l'arteria risulta ancora chiusa (nella foto).

"Non è aggiornato ed è ancora così - ha proseguito la cassanese - Oltre a sistemarlo, si possono fare immediatamente alcuni interventi a costo quasi zero come creare delle fasce orarie di transito solo per i residenti e portare i passaggi pedonali a quota marciapiede con il doppio risultato di avere una maggiore sicurezza per i pedoni e l’obbligo di ridurre la velocità dei veicoli. Questo potrebbe essere un incentivo a utilizzare la tangenziale".

