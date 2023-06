Continua il Tour di Miss Italia Lombardia: tra i partecipanti anche una segratese

Continua il Tour Miss Italia Lombardia 2023: a Melegnano si è svolta una delle tappe provinciali della stagione estiva e sabato 17 giugno 2023 è stata eletta Miss Melegnano, Gabriella Bonizzardi.

Continua il Tour di Miss Italia Lombardia, che passa da Melegnano

Alle porte del castello Mediceo, di origine trecentesca si è svolto un evento di alto livello per garantire al pubblico una serata all’insegna della bellezza, moda ma anche spettacolo. Abiti da sera, sfilate, gare ed esibizioni varie hanno contribuito a rendere questo evento speciale.

La realizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie al patrocinio del comune di Melegnano. Valentina Cortese (Wedding & Events Planner) in collaborazione con l’Agente Regionale Miss Italia Alessandra Riva hanno organizzato un evento di alto livello per garantire al proprio pubblico una serata all’insegna della bellezza, moda ma anche spettacolo.

Le ragazze si sono ritrovate alle 14 per partecipare al casting e provare a far parte delle già idonee aspiranti miss che sono arrivare poco dopo.

Subito dopo il casting le ragazze idonee hanno fatto le prove di spettacolo e partecipato al corso di portamento che Rial Events ha organizzato per infondere in loro più sicurezza in vista dello spettacolo serale.

Dopo la selezione e lo shooting

Le Miss hanno avuto modo di sciogliere la tensione con lo shooting fotografico che ha avuto modo di farle conoscere al pubblico del web di Miss Italia Lombardia.

Terminato lo shooting le ragazze hanno cenato tutte insieme al Vittoria Cafè & Bistro. Il look delle Miss è stato curato da “Numer One Revolution” di Nino Zaiti per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

La tensione è stata sciolta anche grazie all’aiuto delle madrine che hanno rassicurato le ragazze dando loro

numerosi consigli. Madrine della serata: Miss Club New Jimmy Fabiana Iannicelli e Francesca Mamè, Miss Lombardia 2021.

Le prime tre classificate hanno avuto l'accesso alle regionali

Lo spettacolo è iniziato alle 20.30 e la serata è terminata con l’elezione delle vincitrici, ma solo le prime tre hanno avuto il tanto ambito accesso alle regionali.

Miss Melegnano è Gabriella Bonizzardi, 19 anni, di Prevalle (BS), alta 174 cm, capelli biondi e occhi marroni. Si è iscritta a digital marketing perché in un futuro vorrebbe lavorare per un brand di moda.

Quest’anno ha preso parte all’associazione nazionale dei bersaglieri con la quale svolge volontariato. Si è esibita indossando la divisa da bersagliere.

Seconda classificata Miss Bellezza Rocchetta Giorgia Di Pucchio, 18 anni di Somma Lombardo (VA), alta 170, capelli biondi, occhi azzurri. È una studentessa e frequenta il quarto anno del Liceo delle Scienze Umane e in futuro le

piacerebbe diventare magistrato. Le sue passioni sono la moda e la danza, infatti ha praticato 12 anni di danza classica e 3 anni di danza contemporanea.

Terza classificata Miss Framesi è Valentina Fuso, 19 anni, di Mulazzano (LO), alta 173, capelli biondi e occhi verdi. È una studentessa universitaria e frequenta la facoltà di informatica, questo perché fin da piccola le ha affascinato

il mondo della tecnologia.

Loro potranno poi partecipare alle regionali.

Quarta classificata, Lisa Ravelli, 19 anni, di Luisago (CO), quinta classificata, Michelle Ludmila Borracino, 18 anni, di Borgo San Giovanni (LO), sesta classificata, Lada Sennikova, 18 anni, di Asti (AT).

Fra le partecipanti anche la segratese Giorgia Belmonte.

Casting ancora aperti

Alessandra Riva ora vuole pensare al futuro: quest’anno vuole stupire ancora di più degli altri anni. Per ottenere

ciò, oltre alla bellezza, le ragazze dovranno anche imparare a conquistare il pubblico e la giuria con la loro personalità, solo in questo modo riusciranno ad avere successo nel mondo dello spettacolo e della televisione.

Quest’anno si punta a trovare le vere rappresentanti della bellezza italiana. Per iscriversi e partecipare ai casting regionali per l’ammissione al Tour bisogna contattare l’ufficio Rial Events al 331.529 1611.