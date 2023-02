Comunità energetiche, se ne parla a Carugate

A Carugate focus sul tema green giovedì 16 febbraio 2023 alle 21.

A organizzarlo è stata Carugate attiva. Il riscaldamento globale, il cambiamento climatico, la perdita della biodiversità, le ingiustizie ambientali e sociali spingono a ripensare il modo in cui politica, imprese, e individui interagiscono con il pianeta, anche dal punto di vista del consumo energetico.

La transizione verso modi di produzione e consumo di energia più sostenibili è diventata una delle grandi sfide attuali e passa anche dal livello locale. Le comunità energetiche sono un tema interessante, come hanno spiegato gli organizzatori:

Verrà presentetato in un evento pubblico di divulgazione e confronto, giovedì 16 febbraio 2023 alle 21 presso la sala consigliare di via XX Settembre. Sarà presente Sergio Venezia, socio fondatore del Distretto di Economia Solidale della Brianza e Co-Energia. L'invito a partecipare è stato esteso ai gruppi di acquisto solidale di Carugate e della Martesana.

Per Carugate Attiva sarebbe stato più idoneo utilizzare l'auditorium:

L'importanza della tematica e l'eco che sta ricevendo avrebbe sicuramente meritato uno spazio più adeguato rispetto alla poco pratica sala consigliare. Tuttavia, la richiesta di poter usufruire del nuovo auditorium ci è stata nuovamente negata per via dell'assenza del regolamento, che è poi stato finalmente pubblicato martedì 7 febbraio. Avevamo chiesto di poterlo utilizzare per un evento a inizio aprile 2022, ma mancava il regolamento, promesso per giugno di quell'anno, poi posticipato a settembre, e poi di nuovo a fine 2022 e inizio 2023. Alla fine, mesi e mesi dopo, il regolamento viene pubblicato. Queste lungaggini dicono chiaramente quanto questa Amministrazione sia efficiente e quanto ci tenesse a ospitare eventi di altri gruppi o associazioni in aggiunta ai loro eventi istituzionali che da più di un anno si svolgono in auditorium.