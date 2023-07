Comuni Ricicloni: premi per l'Adda Martesana... e per Cem Ambiente

Un premio per le realtà che fanno della raccolta differenziata il proprio mantra. E a ottenere riconoscimenti sono stati alcuni Comuni dell'Adda Martesana, ma anche la società partecipata che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti in molti paesi del territorio.

Legambiente e i Comuni Ricicloni

Giovedì 6 luglio a Roma si è tenuta la trentesima edizione del premio Comuni Ricicloni conferito da Legambiente alle realtà nazionali che si sono contraddistinte per i livelli di raccolta differenziata raggiunti. Una targa è stata consegnata al presidente di Cem Ambiente Alberto Fulgione, una menzione speciale per la lunga attività dell’utility (che quest'anno spegne cinquanta candeline) e il costante impegno nelle buone pratiche industriali e ambientali.

Con Cem Ambiente premiati da Legambiente anche 8 Comuni soci e la partecipata Seruso di Verderio (LC) dove Cem porta tutto il Multipak raccolto nei suoi Comuni.

Si tratta di risultati importanti sia per l’utility che per i suoi Comuni. Un risultato del quale dobbiamo ringraziare i cittadini, in primis, che ci seguono nelle buone pratiche della differenziazione dei rifiuti e che hanno fatto di Ecuosacco lo strumento cardine della riduzione dei rifiuti prodotti nel territorio. Ma un grazie va anche ai presidenti che mi hanno preceduto e ai dipendenti di Cem che con il loro lavoro rendono possibili progetti importanti e risultati come quelli che abbiamo raggiunto.

ha detto Fulgione.

Premiati i Comuni dell'Adda Martesana

Nel corso dell'evento sono stati premiati anche i Comuni Ricicloni, ossia quelle Amministrazioni che hanno fatto registrare una produzione di rifiuti inferiore a 75 chilogrammi all'anno per abitante.

Nell'Adda Martesana sono stati premiati Bussero con 81,3% di differenziata e 72,2 Kg per abitante prodotti e Inzago con 82,4% e 72,6 Kg per i Comuni con popolazione compresa tra i 5 e i 15mila abitanti; Carugate vincitore assoluto della sua categoria in Lombardia, con 82,4% di raccolta differenziata e65,5 Kg di rifiuti anno a persona e Cassano d'Adda con 82,2% di raccolta differenziata e 72,4 Kg di rifiuti anno a persona per le città superiori a 15mila abitanti.