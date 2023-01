Cernusco sul Naviglio piange l'ex segretario cittadino della Lega Nord

Cernusco sul Naviglio dice addio ad Angelo Mapelli, cernuschese doc ed ex segretario cittadino della Lega Nord.

"Un cernuschese doc"

Aveva lavorato come stampatore a Vignate e da pochi anni si era spostato a Belluno, in Veneto, per seguire la figlia Katia, che si era trasferita là.

Angelo Rocchi, ex primo cittadino di Cologno, si è alternato con Mapelli alla guida della sezione cernuschese del Carroccio. I due erano amici, ma anche parenti alla lontana.

Era un parente di mia mamma. Era una persona di grande compagnia Ricordo le nostre feste di partito, quando lui arriva in sezione con la sua allegria e la cassoeula. Una persona buona e per bene.

Figlio dell'ex postino

Mapelli era figlio di Paolo, o Paolino come lo chiamavano tutti, il famosissimo postino di Cernusco.

Lascia la moglie Ileana e i figli Roberto e Katia con le rispettive famiglie. Ieri, venerdì, a Belluno si è tenuto un momento di preghiera in sua memoria prima della cremazione.