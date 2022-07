Cassano d'Adda piange la scomparsa della centenaria Carla Bigarella

Si è spenta la centenaria Carla Bigarella di Cassano d'Adda, che ad aprile aveva festeggiato il compleanno. I funerali si terranno domani, sabato 30 luglio 2022, alle 10 nella parrocchia di Cristo Risorto.

Cassano d'Adda in lutto per la scomparsa dell'amata centenaria

In molti le volevano bene ed è sempre stata attorniata dagli amati parenti. La donna aveva gestito il panificio di via Vittorio Veneto sino alla fine degli anni Sessanta insieme ai familiari e in molti ancora la ricordano dietro al bancone.

I parenti sono sempre stati al suo fianco. Ha sempre frequentato, finché ha potuto, la parrocchia principale di Santa Maria e San Zeno ed era anche legata a quella di Cristo Risorto.

In molti la ricordano come una donna dotata di una tempra forte, determinata e risoluta, ma anche dolce e buona con il prossimo, che aiutava ogni volta che poteva. E’ stata una grande lavoratrice e un esempio per molti, che ora ne piangono la scomparsa.