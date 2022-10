Casi Covid in Lombardia, pochi tamponi e percentuale al 17,8%

Consueto aggiornamento con l'andamento del contagio in Lombardia. Ecco i dati di oggi lunedì 10 ottobre 2022 diffusi da Regione. Come di consueto, nel fine settimana si registra un minor numero di tamponi e un conseguente innalzamento della percentuale dei positivi che si attesta al 17,8%. Il numero di ricoveri in Terapia intensiva resta ancora al di sotto della soglia di attenzione.

Casi Covid di lunedì 10 ottobre

Entrando nel dettaglio, sono 12.465 i tamponi effettuati con 2.229 persone risultate positive al Test antiCovid. Si tratta di un tasso del 17,8% del totale. Per quanto riguarda i ricoveri, coloro che sono in ricoverati in Terapia intensiva sono 14, uno in meno rispetto al giorno precedente. Non ospedalizzati, invece, 953 totali con un incremento di 33 persone. I decessi salgono di 12 portando il totale complessivo a 42.669.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 12.465, totale complessivo: 41.820.182

- i nuovi casi positivi: 2.229

- in terapia intensiva: 14 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 953 (+33)

- i decessi, totale complessivo: 42.669 (+12)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 621 di cui 314 a Milano città;

Bergamo: 164;

Brescia: 367;

Como: 189;

Cremona: 63;

Lecco: 84;

Lodi: 39;

Mantova: 82;

Monza e Brianza: 222;

Pavia: 146;

Sondrio: 86;

Varese: 96.