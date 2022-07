Casi Covid in aumento, Fontana "Preoccupato no, ma servono precauzioni"

“Preoccupato no, ma è un dato di fatto che il numero dei contagi stia aumentando”.

Casi Covid in aumento, parla Fontana

Sono le parole del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che nelle ultime ore è tornato ad invitare i lombardi ad avere prudenza e a porre in essere tutte quelle precauzioni utili a prevenire il contagio.

“E’ altresì un dato di fatto che questo tipo di contagio non sia preoccupante come quelli precedenti - ha proseguito Fontana che ha parlato con i giornalisti a margine di un evento a palazzo Pirelli - e che abbia sulla salute effetti differenti rispetto al recente passato”.

In relazione al fatto che si registrino aumenti dei ricoveri nei reparti ordinari degli ospedali il presidente ha spiegato che “la maggioranza di questi casi si riferiscono a pazienti in degenza per altre patologie che risultano positivi quando vengono ricoverati. Dunque attenzione alta, ma nessun allarme”.

“Il mio appello a tutti i lombardi - ha concluso Fontana - è di continuare a porre attenzione e a mettere in atto tutte le precauzioni utili a contrastare il Covid, soprattutto nei luoghi affollati”.

I dati di ieri

Nella giornata di ieri, giovedì 30 giugno, a fronte di 46.621 tamponi effettuati, sono 12.082 i nuovi positivi che si sono registrati in Lombardia (25,9%) in calo rispetto alla giornata di mercoledì quando il rapporto tra tamponi e positivi aveva superato il 29%.