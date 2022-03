Sanità

Ieri, 17 marzo 2022, la Regione ha comunicato i dati relativi al territorio regionale: più di mille i posti messi a disposizione.

Oltre mille i medici di base e i pediatri che mancano in Lombardia: decine i posti vacanti in Martesana. Ecco dove sono.

Carenza di medici e pediatri, quanti e dove sono i posti vacanti in Martesana

Ieri, 17 marzo 2022, la Regione Lombardia ha comunicato la disponibilità di oltre 1100 posti per medici di base e pediatri sul territorio regionale: un numero che fa sentire il proprio peso soprattutto sui pazienti che devono rivolgersi a dottori con più pazienti del previsto o che vivono in paesi dove non ci sono. Un dibattito che ha causato una polemica politica con il rimpallo delle colpe fra maggioranza di centrodestra e l'opposizione.

I numeri

Anche in Martesana, così come nel resto della Lombardia, si registrano delle criticità, che spesso hanno causato disagi ai pazienti, magari costretti a trovare soluzioni lontane da casa o rivolgersi direttamente a Guardia medica e Pronto soccorso.

Di seguito l'elenco completo dei medici di medicina generale carenti sul nostro territorio:

E l'elenco dei pediatri