Capriate, al via lavori di asfaltature in diverse strade cittadine

Prenderà il via lunedì 31 luglio 2023, un intervento di asfaltatura che riguarderà diverse strade cittadine. I lavori inizieranno da via Trieste a San Gervasio.

Manutenzione straordinaria

Un intervento di manutenzione straordinaria con lavori di asfaltature interesserà a partire da lunedì 31 luglio 2023, diverse strade cittadine. In ordine cronologico l'intervento interesserà per primo il dosso/passaggio pedonale di via Trieste di fronte alla chiesa di San Gervasio e la percorribilità della strada sarà garantita. I lavori toccheranno anche via XXV Aprile, nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e il dosso posto in prossimità di via Bustigatti che sarà chiuso al traffico, e l'ingresso di via Falcone. Successivamente l'intervento proseguirà in alcuni tratti di via Crespi, attualmente dissestati, e la strada sarà percorribile a senso unico alternato. La manutenzione straordinaria interesserà anche via Fratelli Cervi, via Filzi e un tratto di via Garibaldi e Viale Trieste.