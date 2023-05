Biotecnologia, a Segrate il nuovo centro di Thermo Fisher Scientific

E' stato inaugurato il nuovo Centro di Eccellenza di Thermo Fisher Scientific, leader mondiale al servizio della scienza, nel cuore del moderno SeGreen Business Park, situato a Segrate proprio alle porte di Milano.

E' stato inaugurato oggi, giovedì 11 maggio 2023, a Segrate il nuovo centro di Thermo Fisher Scientific, laboratorio molto importante per la ricerca: la nuova struttura, che include un Customer Demo Lab, riunisce i team delle diverse specialità di Thermo Fisher provenienti da tutto il paese in uno spazio polifunzionale e totalmente sostenibile di 5mila metri quadrati.

Il laboratorio dà ai clienti la possibilità di toccare con mano le tecnologie d’avanguardia dell’azienda, progettate per la ricerca scientifica, i settori biotecnologico e farmaceutico, la diagnostica clinica e le varie scienze applicate.

All'inaugurazione era presente anche l'assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi.

Sono lieto che una delle mie prime uscite avvenga in una giornata in cui andiamo a inaugurare questo spazio multifunzionale. Ciò che fa Thermo Fisher Scientific è fondamentale per la nostra regione. Penso che la Lombardia abbia qualcosa di insostituibile e inimitabile, che è nel dna lombardo, ossia la grande abilità nel risolvere problemi e fare passi in avanti. Credo anche che la capacità di fare innovazione sia tipica della Lombardia e questo progetto sia un primo passo per continuare a percorrere la strada del futuro europeo.