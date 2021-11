Basiano, 100mila euro da Regione per una nuova area dedicata allo sport

Finanziamento

Il Comune ha partecipato e vinto un bando per attività all'aria aperta. Nella casse del Municipio arrivano 94.176 euro.

Centomila euro da Regione per una nuova area dedicata allo sport all'aria aperta. Li ha ricevuti Basiano nell'ambito del bando "Outdoor 2021", che ha messo sul piatto 4.4 milioni di euro destinati 57 diversi progetti in tutta la Lombardia.

Uno spazio per lo sport all'aria aperta a Basiano

Trentesimo su quasi trecento progetti presentati. Così Basiano ha ottenuto da Regione Lombardia un finanziamento da 94.176 euro che contribuiranno alla realizzazione di un nuovo spazio dedicato allo sport all’aria aperta. L'area sorgerà nei pressi dell’asilo nido di via Marconi e avrà al suo interno un campo da basket, uno da calcetto e uno da pallavolo, oltre a un percorso fitness.

Siamo soddisfatti che Regione abbia ritenuto meritevole il nostro progetto - ha sottolineato il sindaco Douglas De Franciscis - Il finanziamento non coprirà però l'intera opera. Abbiamo infatti stanziato anche noi come Comune ulteriori 40mila euro per arrivare alla completa copertura economica.

Il progetto è già pronto e finanziato. Ora quindi non resta che avviare l'iter realizzativo. I tempi non si conoscono, ma il bando di Regione prevede il completamento di almeno una parte dell'opera entro la fine del prossimo anno. Di conseguenza, i basianesi, intoppi permettendo, non dovranno attendere molto per veder nascere un nuovo spazio in cui fare attività sportiva all'aria aperta.