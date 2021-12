Automobilisti, attenzione: a Brugherio raddoppiano i T-Red ai semafori

Il caso

T-Red ai semafori, è "amore": il Comune di Brugherio compra altri quattro rilevatori di infrazioni. L'Amministrazione (dopo le migliaia di multe per i dispositivi su viale Lombardia) tira dritto sulla sua strada: ma dove verranno posizionati?

T-Red ai semafori: il Comune ne compra altri quattro

L'acquisto è stato formalizzato nei giorni scorsi. Per vederli installati bisognerà aspettare il prossimo anno. Ma in quali incroci verranno messi in opera? Al momento non è chiaro. Il sindaco Marco Troiano ha infatti evidenziato che la riflessione è ancora in atto, resta il fatto che qualche "indizio" già c'è.

Ma dove verranno posizionati?

Nel Documento unico di programmazione recentemente approvato dalla Giunta si legge che i nuovi rilevatori di infrazioni semaforiche andranno a sostituire alcuni dispositivi montati negli anni passati, ma ormai vetusti perché si basano su tecnologie sorpassate. Funzionano ancora a pellicola, un po' come le vecchie macchine fotografiche analogiche.

"Garantire la sicurezza stradale"

L'ubicazione verrà decisa in base ad alcuni aspetti: primo fra tutti l'insidiosità dei vari incroci. Perché per il Municipio l'obiettivo prioritario dei rilevatori di infrazioni (ancora una volta evidenziato, come fatto per il caso degli impianti "macina multe" sulla Provinciale) resta quello di garantire una maggiore sicurezza stradale.

