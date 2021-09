Auto contromano, la Polizia Locale scrive a Google: "Devi aggiornare Maps". A Cologno Monzese viale Liguria è diventato a senso unico da ormai più di un mese, ma il cambiamento non è entrato nella testa di tutti.

Non c'è più il doppio senso: le auto entrano contromano

Come prima cosa ci sono i cartelli, che tra l'altro (assieme alla segnaletica orizzontale) sono stati notevolmente potenziati proprio per evidenziare ancora di più il cambiamento sul fronte viabilistico. Da lunedì 13 settembre 2021, l'Amministrazione comunale e la Polizia Locale farà scendere in campo anche i volontari dell'Associazione nazionale Carabinieri, che ogni mattina si sistemeranno all'incrocio tra viale Emilia e Viale Liguria per rendere ancora più evidente il senso vietato in entrata.

La mail a Google: "Maps va aggiornato"

Nei giorni scorsi, la Locale ha anche scritto al motore di ricerca, per spingerlo ad aggiornare al più presto il servizio Maps e il sistema Street view: questo perché per Google viale Liguria è ancora a doppio senso di marcia (lo si evince dall'immagine allegata al nostro articolo web). Un aspetto che ha molto probabilmente tratto in inganno gli automobilisti che, utilizzando il navigatore, non sono tendenzialmente dei grandi frequentatori della zona, arrivati a Cologno magari per raggiungere il centro d'analisi mediche che si trova proprio in viale Liguria. Resta il fatto che i cartelli e la larghissima striscia di arresto tracciata a terra dovrebbero già di per sé bastare. Ma visto il numero di multe fin qui elevate, pare di no...

